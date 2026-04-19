У Державному архіві Тернопільської області відкрили документальну виставку до третьої річниці вшанування пам’яті громадcько-політичного діяча та військовослужбовця Олега Барни – «Душу – Богу, життя – Україні, честь – собі!».

Відкрив виставку директор держархіву Федір Полянський, який відзначив цінність документування сучасної історії України для збереження історичної пам’яті. І подякував родині Барн за надані документи, особові речі та світлини Олега Степановича.

Слова молитви за упокій полеглого промовив отець Віталій Козак.

Заступник голови облдержадміністрації Роман Свистун наголосив на важливості вшанування пам’яті наших захисників.

Спогадами про Олега Степановича поділилися брат, діючий військовослужбовець Степан Барна та побратим «Шахід», міський голова міста Збараж Роман Полікровський і декан історичного факультету ТНПУ ім. В.Гнатюка Володимир Кіцак.

У заході взяли участь побратими Олега Степановича Барни, члени родин загиблих військовослужбовців, представники громадськості, студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Запрошують студентську та учнівську спільноти, громадськість відвідати документальну виставку пам’яті громадcько-політичного діяча та військовослужбовця Олега Барни – «Душу – Богу, життя – Україні, честь – собі!», яка демонструватиметься в приміщенні держархіву області впродовж місяця.

Варто зазначити, з цієї виставки в Державному архіві Тернопільської області розпочинається новий цикл – експозицій, присвячених загиблим Героям Тернопільщини.