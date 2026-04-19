У Західноукраїнському національному університеті відкрили чемпіонат України з дзюдо серед студентів.

Хвилиною мовчання учасники та гості вшанували пам’ять полеглих захисників, серед яких – студенти та випускники університету.

На урочистому відкритті були присутні такі гості: проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Віктор Островерхов; голова Тернопільського обласного відділення НОК України, народний депутат України Іван Калаур; віцепрезидент Федерації дзюдо України Сергій Колесніченко; начальник управління масового спорту в Тернопільській області Андрій Човган; начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради Микола Круть; перший заступник голови НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко; директор центру студентського спорту ЗУНУ, голова Тернопільського обласного осередку Федерації дзюдо України Роман Цикавс; головний суддя Чемпіонату, суддя міжнародної категорії Дмитро Ігнатенко та вся суддівська колегія Федерації дзюдо України.

Студенти класичного університету Тернополя продемонстрували неймовірну майстерність: Свідрак Володимир – 1 місце (81 кг); Мацьків Іван – 3 місце (60 кг); Маківка Артем – 3 місце (90 кг); Бобко Ігор – 3 місце (+100 кг); Сикіш Анастасія – 3 місце (48 кг); Семчук Валерія – 3 місце (63 кг); Луцяк Діана та Панькова Анна – 3 місце (+78 кг).

Також взяли участь у змаганнях студенти ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ».

Чемпіонат об’єднав представників університетів із 27 областей України. У надзвичайно потужній конкуренції збірна ЗУНУ посіла почесне 4 місце – поступилися лише лідерам студентського спорту: Сумському державному університету, Кам’янець-Подільському національному університету ім. І. Огієнка та Національному університету фізичного виховання і спорту України.