Осиротіла ще одна родина. На пекельній Донеччині прийняв свій останній бій Олег Мілян. Вічна та світла пам’ять Герою!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Мілян Олег Степанович загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Олега.

Вічна та світла пам’ять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.