Тернопільщина втратила захисника Олега Міляна
Осиротіла ще одна родина. На пекельній Донеччині прийняв свій останній бій Олег Мілян. Вічна та світла пам’ять Герою!
«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.
Наш земляк Мілян Олег Степанович загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.
Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Олега.
Вічна та світла пам’ять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.