4 березня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – ясно. Без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 10-12 градусів тепла.