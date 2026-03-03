Не витримують серця Героїв. Під час лікування відійшов у Вічність Ігор Халанич. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«Наш земляк Халанич Ігор Михайлович помер 2 березня у під час стаціонарного лікування у Військово-Медичному Клінічному центрі Західного регіону.

Він стійко боровся до останнього, але його серце не витримало.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

Вічна та світла памʼять!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.