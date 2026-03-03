Донація крові: у благодійній акції взяв участь 61 житель Борсуківської громади
Понад 27 літрів крові команда Тернопільського центру крові привезла з Борсуківської громади.
Цей результат можна сміливо назвати одним із найкращих серед виїзних донацій 2026 року. Своєю кровʼю поділився 61 житель громади.
«Це приклад, коли ініціатива йде не «для галочки», а з внутрішньої потреби допомогти.
Дякуємо кожному донору! Ваша кров рятує життя», – написали у центрі крові.
5 березня команда Тернопільського центру крові працюватиме у Збаражі.