Понад 27 літрів крові команда Тернопільського центру крові привезла з Борсуківської громади.

Цей результат можна сміливо назвати одним із найкращих серед виїзних донацій 2026 року. Своєю кровʼю поділився 61 житель громади.

«Це приклад, коли ініціатива йде не «для галочки», а з внутрішньої потреби допомогти.

Дякуємо кожному донору! Ваша кров рятує життя», – написали у центрі крові.

5 березня команда Тернопільського центру крові працюватиме у Збаражі.