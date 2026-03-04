У Тернополі завершилися Всеукраїнські змагання з петанку серед ветеранів війни. У чемпіонаті взяли участь команди з Тернополя, Києва, Одеси, Львова, Луцька та Кривого Рогу.

Для ветеранів війни ця гра має особливе значення. Вона допомагає відволіктися від пережитого, відчути радість живого спілкування та знову повернутися до активного життя. Спортивний майданчик стає простором відновлення, де народжуються нові знайомства, зміцнюється віра у власні сили та формується спільнота підтримки.

До організації заходу долучилися небайдужі студенти Західноукраїнського національного університету. За сприяння відділу творчої самореалізації та виховання ЗУНУ вони виступили волонтерами, допомагаючи в проведенні змагань.