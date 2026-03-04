Україна увійшла до переліку європейських країн з найвищим прогнозованим зростанням цін на продукти у 2026 році.

Що вже подорожчало та які товари найближчим часом очікують зміни цінників – розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Невтішне лідерство

За даними ресурсу Visual Capitalist, який посилається на оцінки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), саме Україна може продемонструвати найвище в Європі зростання продовольчих цін у 2026 році. Прогнозований показник – 9,2%.

Також на 8,9% зростуть ціни на харчі у Білорусі, на 7,4% – у Румунії. Найбільший стрибок прогнозують в Ірані – 55,9%, Аргентині – 33,2% та Туреччині – 25,1%. При цьому, середньорічний показник продовольчої інфляції експерти передбачають на рівні 3,2%, а в Європі та Центральній Азії становитиме 4,2%.

Дорожчає картопля

За минулий тиждень в Україні подорожчала картопля – в середньому на 14%. Кілограм можна придбати за 8–15 грн. Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit. “Насамперед зростанню вартості сприяє підвищений попит на цю продукцію: картоплю активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі. Водночас пропозиція якісної продукції на ринку дещо обмежена, оскільки частина господарств утримується від продажів, очікуючи подальшого зростання цін”, – йдеться у їхньому дописі.

Частина виробників, які наразі стримують продажі картоплі, сподівається на повторення минулорічного сценарію, коли ціна на цю продукцію досягала 30 грн/кг. Водночас ключові гравці ринку вважають, що цього сезону така ситуація навряд чи повториться, оскільки чергове подорожчання може стимулювати збільшення поставок імпортної картоплі.

Нині картопля в Україні продається в середньому на 55% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року. Водночас більшість фермерів планують і надалі підвищувати ціни, посилаючись на стрімке скорочення запасів у сховищах.

Зростатимуть ціни на макаронні вироби

На 10-12% у 2026 році зростуть цінники на макаронні вироби. Адже вартість виробництва цієї продукції минулоріч збільшувалася швидше за відпускні ціни. Як розповів аналітик компанії ProConsulting Олексій Надводнюк на з’їзді ради директорів спілки “Борошномели України”, підвищення цін від вітчизняних виробників може викликати ще більше зростання частки імпортних товарів. Наразі продукція українських виробників становить 43,7%, решта – завезені з-за кордону товари.

Також в структурі ринку зростає частка макаронів швидкого приготування. Саме їх Україна здебільшого відправляє на експорт.

До слова, з березня цього року за деякі макаронні вироби буде нараховуватися 15% “Національного кешбеку” замість попередніх 10%. В Спілці сподіваються, що це стимулюватиме споживачів купувати саме українські макарони.

Овочі та фрукти

За даними EastFruit, в Україні трохи знизилася ціна на тепличні огірки. Це пов’язують з незначним збільшенням пропозиції продукції з місцевих господарств. Ще одним вирішальним фактором стало погіршення попиту. Оптові компанії та роздрібні мережі зменшили обсяги закупівель місцевих огірків, посилаючись на низькі темпи збуту. В результаті ціна цих овочів наразі становить 125-170 грн/кг.

Варто зазначити, що попри зниження цін, українські тепличні комбінати пропонують огірки у середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року. Водночас більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті. “Вони аргументують це тим, що пропозиція місцевої продукції з кожним днем продовжує збільшуватися, тоді як темпи збуту залишають бажати кращого”, – йдеться в дописі EastFruit.

А от за інформацією директора департаменту управління проєктами рейтингового агентства IBI-Rating Віктора Шулика, поки що подешевшання свіжих овочів та фруктів чекати не варто. Як пояснив експерт в коментарі виданню “Фокус”, значна частина попиту не компенсується дешевим імпортом через складну логістику під час війни. Крім того, навесні пропозиція свіжих овочів і фруктів скорочується.

“Якщо зростання цін на електроенергію та графіки відключення світла не змусили аграріїв “вимкнути” овочесховища на початку зими, то зараз робити це вже немає сенсу. Особливо, враховуючи той факт, що з березня починає працювати альтернативна енергетика, якою аграрії намагаються обладнати свої об’єкти”, – розповів експерт.