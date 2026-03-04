У 2025 році в області прийнято в експлуатацію 242,8 тис. м кв загальної площі житлових будинків, що на 5,7% більше, ніж у 2024-у.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 56,7% загальнообласного обсягу житла (137,7 тис. м кв), в сільській – 43,3% (105,1 тис. м кв).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості, порівняно з 2024 роком, збільшився на 12,3%, у сільській – зменшився на 1,9%.

Торік прийнято в експлуатацію 2664 квартири. Середній розмір помешкання становив 91,1 м кв загальної площі.