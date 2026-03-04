Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках та медцентрах, а також в освіті та інших галузях.

Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи понад 150 вакансій медичного напрямку від роботодавців Тернопільщини.

Найбільший попит мають: лікарі-стоматологи – 11 вакансій, лікарі загальної практики-сімейні лікарі – 8, лікарі-ортопеди-травматологи – 8, лікарі-невропатологи – 7, лікарі-педіатри – 4 вакансії, лікарі-анестезіологи – 3, лікарі з ультразвукової діагностики – 3, лікарі-офтальмологи – 3, лікарі-психіатри – 3, лікарі-інфекціоністи – 3, лікарі-хірурги – 3, лікарі-дерматовенерологи – 3, лікарі-рентгенологи – 2, лікарі-терапевти – 2, лікарі-отоларингологи – 2, лікарі епідеміологи – 2, лікарі-урологи – 2, лікарі-неврологи дитячі – 2, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини – 2.

Також потрібні: лікар-психолог, лікар функціональної діагностики, лікар-кардіолог, лікар-онколог, лікар-ендоскопіст, лікар-нарколог, лікар-фізіотерапевт, лікар-стоматолог-хірург, лікар медицини невідкладних станів, лікар-лаборант.

Для медсестер/медбратів y Тернопільщині є 42 вакансії; для молодших медичних сестер (мол. мед. братів) (санітарок, санітарок-прибирал., санітарок-буфетниць та ін.) – 20 вакансій; для реєстраторів медичних – 3 вакансії, для лаборантів (медицина) – 3 вакансії; а також одна вакансія статистика медичного.

Найвища зарплата 28 тис. грн – у лікаря-терапевта, лікаря-невропатолога, лікаря з ультразвукової діагностики, 22 – 25 тис. грн – в лікаря стоматолога, у лікаря-ортопеда-травматолога, лікаря-анестезіолога.

До 15 тис. грн пропонують сестрам медичним (братам медичним), реєстраторам медичним, лаборантам та статистику медичному.

До 13,6 тис. грн. роботодавці готові платити молодшим медичним сестрам (мол. мед. братам) (санітаркам, санітаркам-прибирал., санітаркам-буфетницям та ін.).

Де дізнатися більше?

З інформацією про вакансії можна ознайомитись на «Єдиному порталі вакансій», що розміщений на сайті Державної служби зайнятості та у мобільному застосунку Державної служби зайнятості, з якого також можна знайти не лише вакансії, а ще й отримати інформацію про послуги служби зайнятості, які вас зацікавили. Або ж звертайтеся у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, телефон «гарячої лінії»: (063) 576-57-56.