Щоб із садом у майбутньому не було проблем, важливо не пропустити слушний момент для обробки яблунь. Настане він уже незабаром.

Першу обробку яблунь варто проводити напровесні, поки бруньки ще сплять. У цей час борються зі збудниками різних захворювань. Для цього дерева потрібно обприскати 3% розчином бордоської рідини.

Якщо ж ви використовували цей препарат у саду восени, то навесні краще обприскати яблуню 3% розчином залізного купоросу. Адже ці препарати важливо чергувати.

Наступну обробку проти грибкових захворювань проводять за рожевим конусом.

Щоб уникнути опіків молодого зеленого листя, знадобиться 1% розчин мідного купоросу. Але можна використовувати для цього й інші препарати.