26-27 березня 2026 року в Західноукраїнському національному університеті відбудеться ІІІ молодіжний економічний форум «Глобальна економічна невизначеність: діалог молоді», присвячений 60-річчю Західноукраїнського національного університету та 100-річчю від дня народження Богдана Гаврилишина.

Мета форуму – створити дискусійний майданчик для обміну ідеями, досвідом і знаннями, обговорення актуальних економічних проблем та пошуку спільних рішень щодо подолання глобальних викликів, сприяти розвитку молодіжного підприємництва та креативних ініціатив серед активної молоді, об’єднати відповідальних лідерів нової генерації.

Запрошують активну шкільну молодь і студентів українських ЗВО до участі у конкурсі молодіжних проєктів, що відбудеться в межах форуму. Учасники матимуть унікальну можливість презентувати свої ідеї у професійному експертному середовищі, а також взяти участь у дискусіях і нетворкінгу.

З детальною інформацією про правила реєстрації та умови проведення форуму можна ознайомитися в інформаційному листі, доданому нижче.

list_2026.pdf

