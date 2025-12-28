Підрядники та комунальні служби міста працюють: розчищають сніг, посипають дороги антиожеледним реагентом.

«Прошу власників авто не залишати їх на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі техніки.

Звертаюся до усіх керівників управляючих підприємств, голів правлінь ОСББ та балансоутримувачів доріг, які відповідають за прибирання та посипання у дворах, міжбудинкових проїздах. Прошу посприяти розчищенню снігу у вашій зоні відповідальності.

Прошу бути особливо уважними водіїв та пішоходів!», – наголосив міський голова Сергій Надал.

