Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує громадянам про можливість скористатися правом на податкову знижку. Це право надається платникам податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які протягом року здійснювали витрати, що можуть бути компенсовані з державного бюджету.

Упродовж періоду з 1 січня до 31 грудня 2025 року громадяни можуть подавати документи для отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році.

Хто може скористатися податковою знижкою?

Відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, податковою знижкою можуть скористатися фізичні особи – громадяни України, які:

отримують заробітну плату, з якої сплачується ПДФО;

протягом звітного року здійснили витрати, передбачені Податковим кодексом.

Які витрати можна включити до податкової знижки?

До переліку витрат, що підлягають включенню, належать:

Оплата навчання – власного або членів сім’ї першого ступеня споріднення, а також осіб під опікою чи піклуванням, якщо кошти сплачені українським навчальним закладам.

Добровільні пожертви та благодійні внески неприбутковим організаціям – у межах до 4% від річного доходу.

Витрати за іпотечним житловим кредитом – частина фактично сплачених відсотків.

Страхові платежі та пенсійні внески – за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення або за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом.

Оплата допоміжних репродуктивних технологій – у межах суми, що не перевищує третину зарплатного доходу за рік.

Оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням – включно зі сплатою державного мита.

Витрати на доступне житло – платежі, пов’язані з будівництвом або придбанням такого житла.

Оренда житла – для внутрішньо переміщених осіб за встановлених умов.

Купівля акцій компанії – резидента Дія Сіті.

Як оформити податкову знижку?

Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації. До декларації необхідно додати підтвердні документи: копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, договорів про надання послуг, документи про спорідненість тощо, а також паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Подати декларацію можна одним із таких способів:

а) особисто – платником або його представником;

б) поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

в) через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова».

