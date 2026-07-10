У Кременці заборонили в нічний час гучні мотоцикли, скутери та інший транспорт
Виконавчий комітет Кременецької міської ради прийняв рішення «Про обмеження руху мототранспорту з підвищеним рівнем шуму на території Кременецької міської територіальної громади».
Рішення прийнято з метою забезпечення громадського порядку, дотримання вимог законодавства щодо благоустрою населених пунктів, збереження тиші та створення комфортних умов проживання для мешканців громади.
Відповідно до рішення встановлено такі обмеження:
Забороняється використання мототехніки (мотоциклів, скутерів, квадроциклів та інших транспортних засобів), рівень шуму якої перевищує допустимі норми, щоденно з 22:00 до 08:00.
Цілодобово забороняється рух мототранспорту:
без справної вихлопної системи;
із глушниками, що підсилюють рівень шуму;
з іншими навмисно зміненими конструктивними елементами, які призводять до перевищення допустимого рівня шуму.
Виняток становлять транспортні засоби, які використовуються працівниками екстрених служб під час виконання службових обов’язків, повідомляє Муніципальна Інспекція Кременець.