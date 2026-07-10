Виконавчий комітет Кременецької міської ради прийняв рішення «Про обмеження руху мототранспорту з підвищеним рівнем шуму на території Кременецької міської територіальної громади».

Рішення прийнято з метою забезпечення громадського порядку, дотримання вимог законодавства щодо благоустрою населених пунктів, збереження тиші та створення комфортних умов проживання для мешканців громади.

Відповідно до рішення встановлено такі обмеження:

Забороняється використання мототехніки (мотоциклів, скутерів, квадроциклів та інших транспортних засобів), рівень шуму якої перевищує допустимі норми, щоденно з 22:00 до 08:00.

Цілодобово забороняється рух мототранспорту:

без справної вихлопної системи;

із глушниками, що підсилюють рівень шуму;

з іншими навмисно зміненими конструктивними елементами, які призводять до перевищення допустимого рівня шуму.

Виняток становлять транспортні засоби, які використовуються працівниками екстрених служб під час виконання службових обов’язків, повідомляє Муніципальна Інспекція Кременець.