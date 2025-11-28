28 листопада 2025 року в Тернопільському національному медичному університеті відбулися вибори на посаду ректора. На неї претендувало 5 осіб.

Загалом було виготовлено 812 бюлетенів, згідно зі списком виборців. Право обрати очільника ТНМУ мали 617 представників науково-педагогічного складу, 130 студентів і 65 осіб з числа інших працівників.

Колектив Тернопільського медуніверситету зробив свій вибір, проголосувавши таким чином:

Петро Лихацький – декан медичного факультету – 347 голосів

Петро Сельський – завідувач і професор кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною – 171 голос

Оксана Шевчук – професор кафедри фармакології – 100 голосів

Ігор Рогальський – очільник Держпродспоживслужби області – 83 голоси

Степан Вадзюк – завідувач кафедри фізіології – 39 голосів

Нікого не підтримало 6 осіб.

Після підрахунку голосів відбулося засідання організаційного комітету з виборів ректора, під час якого було прийнято рішення другий тур виборів провести 5 грудня 2025 року. Головними претендентами на посаду ректора ТНМУ будуть Петро Лихацький і Петро Сельський, повідомила прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська.

Світлини автора і Миколи Василечка.

