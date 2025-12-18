У Тернополі 19 грудня обмежать рух транспорту на вулиці Василя Стуса
У п’ятницю, 19 грудня, у Тернополі тимчасово обмежать рух транспорту на вулиці Василя Стуса. Такі дії пов’язані з проведенням заходів із вшанування пам’яті тернополян, які загинули внаслідок ракетної атаки 19 листопада.
У зв’язку з цим 19.12.25 з 8:00 до 8:45 буде обмежено рух транспорту, в тому числі громадського, вулицями Василя Стуса та Сергія Корольова. Зокрема, тимчасово не курсуватимуть автобуси №35, №21 та тролейбус №9.
Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь планувати свій маршрут, наголошують у міськраді.