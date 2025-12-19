У місті Львові відбулися Всеукраїнські змагання зі штовхання ядра, присвячені вшануванню пам’яті М.С. Микіча. Турнір зібрав провідних спортсменів і молодь з різних регіонів України та став важливою подією в легкоатлетичному календарі країни.

Студенти Західноукраїнського національного університету продемонстрували високий рівень підготовки та гідно представили свій заклад освіти.

Особливо яскравим став виступ Максима Лаврика, студента соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ, який встановив рекорд у штовханні ядра вагою 6 кг, показавши результат 18 м 82 см.

Переможницею змагань серед юніорок у штовханні ядра вагою 4 кг стала Наталя Бучинська, студентка соціально-гуманітарного факультету. Спортсменка встановила особистий рекорд – 10 м 25 см, упевнено здобувши перше місце.

Бронзову нагороду серед дівчат вікової категорії U18 у штовханні ядра вагою 3 кг виборола Альбіна Піліх, студентка ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ», з результатом 11 м 78 см.

Гідний результат показав і Денис Тужеляк, студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій ЗУНУ. У змаганнях серед чоловіків у штовханні ядра вагою 7,260 кг він посів четверте місце, продемонструвавши результат 12 м 80 см.

Щиро вітаємо спортсменів з успішним виступом, бажаємо нових спортивних звершень, міцного здоров’я та подальших перемог на всеукраїнських і міжнародних аренах.

