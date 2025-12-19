Важлива подія відбулась у селі Білобожниця Чортківського району – тут відкрили підрозділ місцевої пожежної охорони. Новостворена команда обслуговуватиме населені пункти Білобожницької сільської громади, забезпечуючи надійний захист для місцевих мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Розвиток мережі місцевих пожежних команд є критично важливим кроком для безпеки регіону. У сільській місцевості, де відстань до найближчої пожежно-рятувальної частини може бути значною, час є вирішальним фактором. Створення підрозділу безпосередньо в громаді дозволяє скоротити час прибуття допомоги до мінімуму. Місцеві вогнеборці першими стають на заваді вогню, і ці виграні хвилини часто рятують не лише майно, а й людські життя.

Це вже 55-й осередок місцевої пожежної охорони на Тернопільщині, що свідчить про системне зміцнення безпекової інфраструктури області.

Привітати вогнеборців із початком бойового чергування завітали представники влади, керівництво Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, а також особливі гості – команда Дружин юних рятувальників-пожежних. Юні помічники побажали надзвичайникам “сухих рукавів” та спокійної служби.

