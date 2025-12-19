Можливостей для фізичної реабілітації ветеранів війни у Тернополі стане більше. Військовослужбовці, які зазнали поранень під час захисту Батьківщини, отримають можливість відновлюватись завдяки фізичним процедурам у басейні. Про це йдеться у Меморандумі, який уклали між підрозділом Національної гвардії України, ветеранським простором «Незламні духом», Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області, Територіальним медичним об’єднанням МВС України по Тернопільській області та Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

Одним із ключових напрямів співпраці стали заняття з плавання. Ветерани війни регулярно відвідують басейн, де мають можливість не лише тренуватися, а й поступово відновлювати фізичну форму. Басейн обладнаний спеціальними підйомниками для крісел колісних. Тут продумано все, аби люди з інвалідністю почувалися комфортно та безпечно.

Для багатьох учасників програми такі заняття вже дали відчутний результат. Дехто з бійців відзначає, що з часом зменшилися або повністю зникли фантомні болі, покращився загальний фізичний і емоційний стан.

Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Ярослав Курко зазначив, що навчальний заклад має потужну матеріально-технічну базу для роботи з ветеранами:

«У нас є колосальні можливості – басейни, тренажерні зали, фахові спеціалісти. Завдяки цьому ветерани можуть не лише покращити свій психофізіологічний стан, а й, за бажання, розвиватися далі. Ми бачимо серед них потенційних майбутніх паралімпійців».

Про важливість системного підходу до реабілітації говорить і завідувачка сектору соціального захисту і супроводу постраждалих та членів їхніх сімей ДУ «ТМО МВС України по Тернопільській області» Ольга Коверська: «Ми намагаємося залучати хлопців не лише до майстер-класів чи культурних заходів, а й активно мотивувати до занять спортом. Такі активності значно покращують процес реабілітації та сприяють швидшому одужанню».

Командир відділення інструкторів Національної гвардії України, молодший лейтенант Володимир Чайківський наголошує, що подібні ініціативи мають критичне значення для відновлення бійців.

«Після поранень і важких травм військовим важливо не залишатися наодинці зі своїм станом. Реабілітація через спорт – це не лише про фізичне відновлення, а й про повернення віри в себе, у власні можливості. Коли боєць бачить підтримку, відчуває плече побратимів і фахівців, процес відновлення проходить значно ефективніше», – вважає офіцер Нацгвардії.

Такі програми реабілітації допомагають військовослужбовцям швидше відновлюватися, адаптуватися до нових умов життя та, що не менш важливо, відчувати постійну підтримку й небайдужість суспільства.

Надія НІМЕЦЬ.

