Ще 23 захисники України посмертно отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя»
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоїли ще 23 захисникам України. Рішення прийняли під час 54-ї сесії Тернопільської міської ради.
Про це повідомили у пресслужбі ТМР.
Звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно отримали:
- БАРЛАДИН Віталій Михайлович, солдат;
- БАЧЕВИЧ Михайло Іванович, солдат;
- БРИЛІНСЬКИЙ Ігор Ярославович, сержант;
- БУДА Андрій Володимирович, солдат;
- ВОЙНАРОВСЬКИЙ Сергій Сергійович, солдат;
- ГАВРИШКО Федір Володимирович, старший сержант;
- ГИРИЛО Ярослав Валерійович, солдат;
- ГЛИВА Іван Вікторович, солдат;
- ГУЛЬКА Петро Мирославович, матрос;
- ДЗЮБИК Василь Анатолійович, солдат;
- ЗАБОЯК Михайло Омелянович, старший сержант;
- КОВАЛЬЧУК Назар Вікторович, сержант;
- КОЗАЧУК Сергій Петрович, молодший сержант;
- КОСТИШИН Юрій Леонідович, молодший сержант;
- ЛАРІН Ігор Васильович, підполковник Збройних сил України;
- РУДИЙ Ігор Євгенович, солдат;
- ТАРАС Назарій Петрович, молодший сержант;
- ТОМЧУК Василь Сергійович, сержант;
- ФЛІСАК Анатолій Анатолійович, солдат;
- ХАЛУПА Ігор Іванович, солдат;
- ЧУМАКОВ Володимир Юрійович, солдат;
- ШТОКАЛО Роман Богданович, головний сержант;
- ЮСЬКЕВИЧ Віталій Русланович, солдат.