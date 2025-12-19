У ДТП на Теребовлянщині загинув чоловік. Про це інформує поліція Тернопільщини.

На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися два транспортних засоби. Аварія трапилася 18 грудня близько 16:55 неподалік села Кровінка.

“Водій автомобіля ВАЗ-21099, рухаючись в напрямку Теребовлі, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автопоїздом у складі сідлового тягача VOLVO FH13.460 з напівпричепом Kogel”, — розповіли в поліції.

У результаті удару 49-річний кермувальник легкового авто загинув на місці події.

За даним фактом слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

