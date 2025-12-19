Сьогодні в Тернополі відбулося освячення пам’ятного Хреста на місці зруйнованого будинку на вулиці Василя Стуса, який постраждав від ворожої ракетної атаки місяць тому.

Присутні вшанували пам’ять усіх тернополян, які загинули 19 листопада внаслідок російської атаки. Разом із духовенством у спільній молитві зібралися жителі міста, рідні загиблих та представники влади.

19 листопада від комбінованої атаки росіян у Тернополі загинули 38 осіб, серед них 8 дітей. На вулиці Василя Стуса загинули 17 людей, зокрема 3 дитини; на вулиці 15 Квітня — 21 людина, з яких 5 дітей. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Пам’ятний хрест став тимчасовим місцем молитви за упокій душ загиблих.

Чин освячення звершив митрополит Тернопільський і Зборівський Теодор Мартинюк. У своєму слові він висловив підтримку постраждалим і родинам загиблих, наголосивши на важливості молитви та збереження пам’яті про жертв війни:

«Нехай Боже благословення буде з тими, хто нині перебуває в лікарнях і заліковує рани, завдані ворогом. А тих, хто загинув, ми завжди пам’ятатимемо як наших близьких і рідних. Нехай покров Пресвятої Богородиці буде над нашим містом, а цей святий Хрест охороняє кожного і кожну, хто живе в Тернополі».

Подобається це: Подобається Завантаження…