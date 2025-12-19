Слідчі оголосили підозру 50-річному жителю обласного центру за незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

З гаражного приміщення, що належить фігурантові, поліцейські вилучили гранату та порохові заряди до мінометних мін.

У ході оперативних заходів співробітники Тернопільського районного управління поліції отримали інформацію про те, що житель обласного центру може зберігати заборонені предмети. До фігуранта прийшли із санкціонованими обшуками.

Небезпечні предмети було знайдено у гаражному приміщенні. Серед вилученого – корпус гранати та запал до неї, а також порохові заряди. Речові докази направлено на експертизу.

50-річного фігуранта було затримано в рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу – зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Подобається це: Подобається Завантаження…