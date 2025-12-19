Вадиму Терновому із Кременця назавжди буде лише 33 роки. Тільки жити… На жаль, молодий Воїн повертається додому на щиті. Вадим загинув на Чернігівщині. Вічна пам’ять і вічна слава Герою!

«У Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 11 грудня 2025 року в районі н. п. Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району Чернігівської області загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, інспектор прикордонної служби, навідник-оператор прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» Державної прикордонної служби України Терновий Вадим Сергійович, 1992 року народження.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Вадима!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – йдеться у повідомленні міського голови Кременця Андрія Смаглюка.

