З численними колото-різаними ранами та іншими тілесними ушкодженнями у квартирі на вулиці Володимира Великого співробітники Тернопільського райуправління поліції виявили бездиханне тіло жінки. Про мертву знайому о 22:15 годині 30 березня на спецлінію “102” повідомив господар помешкання. Він заявив, що повернувся додому, а вона була вже мертвою.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що до смерті 45-річної тернополянки причетний сам заявник. Працівники поліції з’ясували, що потерпіла прийшла до свого вбивці напередодні. О 5 ранку між ними виник конфлікт через ключі від квартири. Фігурант почав бити знайому руками та ногами і все це знімав на мобільний телефон. Після того як жінка перестала дихати, пішов з квартири, а коли повернувся, зайшов до сусідки й попросив її викликати поліцію, бо виявив у своїй квартирі тіло знайомої.



Спершу 36-річний фігурант заперечував свою причетність до вбивства тернополянки, але неспростовним доказом став мобільний телефон з відзнятим процесом знущань. Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

