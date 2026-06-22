Поліцейські затримали уродженця Полтавської області за підозрою в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жителю Тернополя.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку в парку «Здоров’я».

На місці події правоохоронці встановили, що конфлікт виник між двома чоловіками — 50-річним жителем Тернополя та 38-річним уродженцем Полтавської області, які разом розпивали алкогольні напої.

“Словесна суперечка переросла у бійку, під час якої уродженець Полтавщини наніс потерпілому кілька ударів руками та ногами в ділянку голови”, – розповіли в поліції.

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Правоохоронці затримали 38-річного підозрюваного відповідно до ст. 208 КПК України.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.