У Тернополі обирали ректора медичного університету: хто у другому турі
У Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського сьогодні, 28 листопада, обирали нового керівника.
Результати голосування:
Петро Лихацький – декан медичного факультету – 347 голосів.
Ігор Рогальський – очільник Держпродспоживслужби області – 83 голоси.
Петро Сельський – професор кафедри анатомії – 171 голос.
Оксана Шевчук – професор кафедри фармакології – 100 голосів
Степан Вадзюк – завідувач кафедри фізіології – 39 голосів.
Нікого не підтримую – 6 голосів.
Буде другий тур виборів, до якого увійдуть Петро Лихацький і Петро Сельський, повідомила Яніна Чайківська, прес-секретар у Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.