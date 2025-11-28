У Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського сьогодні, 28 листопада, обирали нового керівника.

Результати голосування:

Петро Лихацький – декан медичного факультету – 347 голосів.

Ігор Рогальський – очільник Держпродспоживслужби області – 83 голоси.

Петро Сельський – професор кафедри анатомії – 171 голос.

Оксана Шевчук – професор кафедри фармакології – 100 голосів

Степан Вадзюк – завідувач кафедри фізіології – 39 голосів.

Нікого не підтримую – 6 голосів.

Буде другий тур виборів, до якого увійдуть Петро Лихацький і Петро Сельський, повідомила Яніна Чайківська, прес-секретар у Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

