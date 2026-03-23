У Західноукраїнському національному університеті відбувся турнір з настільного тенісу серед мешканців студмістечка.

Настільний теніс став гарною нагодою активно провести час, поспілкуватися та додати яскравих емоцій до студентських буднів. Турнір відбувся у дружній атмосфері, де поєдналися азарт гри та підтримка учасників.

За підсумками змагань визначено переможців і призерів.

Серед дівчат: І місце — Яніна Климук (гуртожиток №5); ІІ місце — Карина Якимищин (гуртожиток №2); ІІІ місце — Анастасія Стиранівська (гуртожиток №5).

Серед хлопців: І місце — Микола Снєжок (гуртожиток №1); ІІ місце — Назар Корнач (гуртожиток №3); ІІІ місце — Віталій Чухна (гуртожиток №3).

Переможців нагородили медалями, грамотами та грошовими винагородами з призового фонду.

Захід відбувся за підтримки адміністрації студентського містечка та завідувачів гуртожитків, які сприяли організації турніру та підтримали учасників.