Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за минулий тиждень склала 406,9 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 4144 особи).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ зменшилась на 3,2% (4144 випадки проти 4281).

Чисельність дітей серед хворих склала 57,6% (2386 осіб), школярів – 63,5% (1515) від усіх захворілих дітей. Спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 4,4%, школярів – на 5,6%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 139 осіб, із них 72 дитини (51,8%). Кількість госпіталізованих зменшилась, у порівнянні з минулим тижнем, на 7,3% (госпіталізовано 139 проти 150).

За тиждень зареєстровано 5 випадків захворювання на COVID-19.