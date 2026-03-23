22 березня рятувальники області ліквідували серію пожеж у природних екосистемах. Вогонь пройшов Кременеччиною, Чортківщиною та Тернопільським районом.

У Буданові горіли 2 га, Щитівцях – 1 га.

Кременець, Лопушани, Великий Глибочок, Літятин, Метенів, Дунаїв, Малі Куськівці – там спостерігалися менші, але такі ж небезпечні займання.

Загалом – понад 3,3 гектара за один день.

Від початку року в області вже сталося 88 пожеж в екосистемах, близько 42 гектарів вигорілої території.

У Тернополі до цього додалися пожежі сміття і сухої трави на території недіючих дачних кооперативів (вул. Тарнавського та Овочева).

А вночі у селі Полупанівка вогонь перекинувся на господарство – згорів піднавіс із соломою та дровами. Лише завдяки рятувальникам вдалося врятувати трактор і мотоцикл.

«Більшість таких пожеж – не випадковість. Це – підпали або людська недбалість. І кожен такий випадок – це пожежа, якої могло не бути.

Не паліть суху траву. Не провокуйте пожежі. Бо вогонь не питає, що саме знищити», = наголошують в облсній ДСНС.