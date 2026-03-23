Нещасний випадок трапився у ніч на 20 березня в одному із сіл Бучацької громади.

Про пожежу в житловому будинку стало відомо близько 2:45. На місце події одразу виїхали рятувальники та поліцейські.

Після локалізації вогню та під час огляду приміщення в одній із кімнат виявили без ознак життя власницю помешкання – жінку 1978 року народження.

Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

За даним фактом слідчі Бучацького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.

Попередньо встановлено, що ймовірною причиною пожежі могло стати порушення правил безпеки під час опалення житлового будинку, повідомили у поліції Тернопільщини.