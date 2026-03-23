Поки світ відзначає Global Money Week 2026, студенти Західноукраїнського національного університету вирішили: навчання – це добре, а фінансові розваги – ще краще!

Учасники наукового гуртка «Фінансова просвіта» (кафедра фінансів ім. С. І. Юрія) разом із доценткою Вікторією Булавинець вирушили у надзвичайну експедицію до початкової школи «Ерудит», щоб перетворити звичний навчальний день четвертокласників на справжню фінансову пригоду під назвою «Гроші люблять розумних».

Завдяки креативному підходу організаторів, захід з перших секунд перетворився на динамічний інтелектуальний батл, де логіка тісно переплелася з азартом, а дитяча допитливість – із серйозними економічними питаннями. Три амбітні команди з промовистими назвами «Монетки», «Банкноти» та «Скарбнички» відважно кинулися в бій за звання найбільш фінансово грамотних. Справжній фурор викликав етап «Крамничка рішень», де юні експерти вчилися майстерності вибору пріоритетів, активно дискутуючи та майстерно відрізняючи миттєві «хочу» від стратегічних «потрібно».

Під час другого етапу «Світ професій» клас на очах перетворився на маленьке місто можливостей: діти приміряли ролі лікарів, продавців та поліцейських, вчилися домовлятися та рахувати зароблене.

Завершальний раунд «Банк знань» став фінальним іспитом на міцність, де школярі продемонстрували вражаючу обізнаність у питаннях валют, заощаджень та раціональних витрат.

Хоча за підсумками вікторини й було визначено команду-лідера, проте головним капіталом цього дня стали не бали, а нові знання та щирі емоції.

Фінальним акордом стало вручення всім учасникам символічних посвідчень «молодшого фінансиста» як підтвердження належного рівня їхньої фінансової обізнаності.

Ця зустріч стала яскравим прикладом того, як енергія студентства допомагає формувати фінансову культуру нового покоління, доводячи, що відповідальне ставлення до грошей – це суперсила, яку варто опановувати змалечку.