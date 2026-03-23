Від сьогодні, 23 березня, в застосунку «е-Тернопіль» запрацювала нова послуга для учасників бойових дій – 100 безкоштовних годин паркування щомісяця.

Це означає, що кожного місяця учасник бойових дій отримує 100 безкоштовних годин паркування на платних майданчиках Тернополя.

Використати пільгові години можна лише для автомобіля, який додано в застосунок і яким фактично користується учасник бойових дій. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Щоб почати користуватися пільговим паркуванням, важливо підтвердити статус УБД у застосунку.

Зробити це можна двома способами:

Спосіб 1. Через вкладку «Профіль» → «Оформлення пільг» → «Поділитися документом»;

Спосіб 2. Через вкладку «Авто» → «Додати номер авто» → «УБД» → «Поділитися документом»

Зазначимо, що станом на 11:00 год., понад 70 учасників бойових дій уже підтвердили своє посвідчення для подальшого користування пільговим паркуванням.

Як підтвердити статус УБД у е-Тернопіль?

Після натискання кнопки «Поділитися документом» автоматично відкриється застосунок Дія. Увійдіть у нього за допомогою пароля або Face /Touch ID; На екрані з’явиться запит на копії цифрових документів, зокрема посвідчення ветерана. Натисніть «Продовжити»; Далі система запропонує пройти підтвердження через Дія.Підпис або фото-верифікацію. Оберіть зручний спосіб та натисніть «Продовжити»; Якщо потрібно активувати Дія.Підпис – придумайте 6-значний код та повторіть його; Натисніть «Підписати» і введіть свій код Дія.Підпису ще раз; Підтвердьте згоду на передачу інформації та натисніть «Надіслати через Дію»; Після успішного підтвердження з’явиться повідомлення: «Цей сайт намагається відкрити інший додаток» — натисніть «Дозволити» Готово; Після повернення у додаток е-Тернопіль ваша пільга має бути підтверджена.

Перевірити статус можна у вкладках: «Профіль» → «Оформлення пільг» або «Авто» → ваш номер авто. Якщо все успішно – ви побачите напис: «Статус підтверджено».

Зазначаємо, підтвердження потрібно зробити лише один раз.

Як користуватися безкоштовними годинами

Щоразу, коли учасник бойових дій прибуває на паркувальний майданчик та бажає скористатися безкоштовним паркуванням, необхідно розпочати паркувальну сесію (виконати декілька простих кроків), а саме:

Натисніть кнопку «Погодинне паркування»; Оберіть паркувальний майданчик, де ви зупинилися; Вкажіть кількість годин, на яку бажаєте залишити авто; Натисніть «Оплатити»; Оберіть спосіб оплати: «Пільговими годинами». Після цього паркування буде оплачено з вашого бонусного балансу. Паркувальна сесія запуститься автоматично після обрання даного способу оплати та натискання кнопки «Оплатити». Примітка. Якщо пільгові години уже вичерпані або під час цього паркування водій не бажає скористатися пільговими годинами, можна обрати спосіб оплати «Банківською картою» – тоді відбудеться звичайна оплата банківською карткою за вартістю паркування; Паркувальна сесія запущена. Лише після цього розпочинається пільгове паркування. Якщо не виконати ці прості кроки, паркування вважатиметься неоплаченим, що є підставою для винесення штрафу.

Для зручності ветеранів за 15 хвилин до завершення обраного пільгового часу додаток надішле нагадування, і після цього, при необхідності, водій через застосунок може продовжити паркування на необхідну кількість часу.