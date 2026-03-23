Ювенальні поліцейські розшукали 11-річну дівчинку, яка пішла з дому.

Матір намагалася самостійно розшукати доньку, але дівчинка не виходила на зв’язок.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її 11-річна донька близько 17 години пішла гуляти та не повернулася додому.

Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. У результаті проведеної роботи дитину було знайдено – її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Як з’ясувалося, школярка вже не вперше втікає з дому, тому вона перебуватиме на профілактичному обліку в поліції.

Правоохоронці вкотре звертаються до батьків: дбайте про безпеку дітей та цікавтеся їхнім дозвіллям. Не залишайте їх без нагляду на тривалий час і пояснюйте правила поведінки, щоб запобігти небезпечним ситуаціям. Застерігайте дітей від ігор та перебування у покинутих або недобудованих спорудах, на високих будівлях та поблизу водойм.

Поліція наголошує: якщо зникла дитина – не зволікайте та негайно телефонуйте на спецлінію 102.