11 років тому зруйновані термінали Донецького аеропорту стали символом незламності України. 242 дні оборони ДАПу показали, що страх не може керувати нашими вчинками.

Аеропорт нищили системно – артилерією, танками, підривами. Бетон руйнувався, поверхи зникали, але воля українських воїнів залишалася непохитною. Там, де не залишалося стін, залишалися люди. Саме завдяки цьому вони утримували позиції протягом 8 місяців.

Так народилися «кіборги» – не через надлюдські можливості, а через надлюдську витримку. Вони трималися, коли логіка війни вже не працювала. І перемогли – не тактично, а історично.

Донецький аеропорт став місцем, де гартувалася нова українська армія, яка сьогодні боронить нашу землю у найважчих точках фронту.

Боротьба триває. В її основі той самий дух, що стояв у зруйнованих терміналах ДАПу: вистояти, навіть коли здається неможливо.

Не витримав бетон. Вони витримали. І ми витримаємо, наголошують у Тернопільській ОВА.

«Тернопіль з болем і гордістю згадує своїх Героїв – Ігоря Римара, Івана Вітишина, Володимира Труха та В’ячеслава Мельника. Їхній подвиг живе й сьогодні – у мужності наших воїнів, які продовжують боротьбу на передовій за свободу та незалежність України.

У глибокій пошані схиляємо голови перед полеглими і висловлюємо щиру вдячність усім захисникам, які нині тримають оборону.

Слава Україні! Героям слава», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.