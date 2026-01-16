У скорботі ще одна родина. Відійшов у Вічність колишній водій відділення протитанкових ракетних комплексів, старший сержант Микола Небоженков, житель села Підгайці Кременецької громади. Світла та вічна пам’ять українському Воїну!

«Шановна Кременецька громадо!

В нашу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 15 січня 2026 року помер військовослужбовець, житель села Підгайці Катеринівського старостинського округу, колишній водій відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів військової частини ****, старший сержант НЕБОЖЕНКОВ Микола Миколайович, 1966 року народження.

Завтра, 17 січня (субота), о 12:00, в селі Горинка, на площадці біля автобусної зупинки, зустрічаємо Героя.

Орієнтовно о 12:30 на Майдані Волі в Кременці відбудеться прощання з Героєм.

Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому, де проживав Микола (с. Підгайці). Там одразу відбудеться панахида.

У неділю, 18 січня, похорон відбудеться таким чином:

13:00 год. – Літія вдома. Після цього траурний кортеж прямуватиме до храму Святого Миколая, де розпочнеться чин похорону.

Поховання відбудеться на місцевому кладовищі в селі Підгайці.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Миколу!

Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя!

Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав кременецький міський голова Андрій Смаглюк.

«Уся спільнота Катеринівської гімназії з глибоким сумом та щирим болем висловлює співчуття з приводу непоправної втрати – смерті дідуся нашого учня.

15 січня 2026 року відійшов у вічність військовослужбовець, житель села Підгайці Катеринівського старостинського округу, колишній водій відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів військової частини ****, старший сержант Небоженков Микола Миколайович, 1966 року народження.

Щиро співчуваємо родині, близьким, побратимам, а також нашому учневі та його сім’ї у цей важкий час. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.

Світла й вічна пам’ять Герою – українському воїну, який з честю та самопожертвою боронив рідну землю, свободу України й життя кожного з нас», – написала Lischynowich Liana.