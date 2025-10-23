У житті Петра Микуляка із села Зубрець Бучацької громади це була лише тридцята осінь. Молодий, мужній, вродливий… Петро загинув на Сумщині, де зараз йдуть тяжкі бої. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Сумна звістка знову сколихнула Бучацьку громаду. На війні загинув старший сержант, старший технік роти вогневої підтримки Петро МИКУЛЯК, житель села Зубрець, 1995 року народження.

Наш Захисник віддав своє життя за Україну 14 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Дмитрівка на Сумщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Світла пам’ять Герою, який до останнього подиху виконував свій військовий обов’язок і боронив рідну землю. Щирі співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав Петра. Нехай Господь дарує Йому вічний спокій, а рідним – сили пережити непоправну втрату. Вічна пам’ять і шана Захиснику України!» – йдеться у повідомленні Бучацької громади.

