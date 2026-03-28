Західноукраїнський національний університет запрошує на День відкритих дверей.

Захід відбудеться 29 березня 2026 року об 11:00 год за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, хол центрального корпусу ЗУНУ.

У програмі:

11:00 год – презентація факультетів, інститутів та коледжів ЗУНУ, де можна ознайомитися з широким спектром освітніх програм, знайти спеціальність, яка зацікавить;

12:00 год – інформаційна сесія щодо особливостей вступу у 2026 році, під час якої отримаєте усі необхідні роз’яснення про умови вступу, конкурсні предмети та вимоги до документів.

Долучитися до інформаційної сесії можна в онлайн-режимі у ZOOM.

Ідентифікатор: 656 474 2558

Пароль: 2025

День відкритих дверей – це чудова можливість для майбутніх студентів познайомитись з університетом, побачити студмістечко, дізнатися більше про студентське життя в класичному університеті Тернополя.

Контакти: 0 800 50 49 70

[email protected]

https://pk.wunu.edu.ua/