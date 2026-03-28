Вихованка Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука Катерина Репак здобула перемогу на міжнародній мистецькій арені.

Учениця 3-го класу відділу художнього оздоблення текстилю стала лауреаткою І премії престижного міжнародного двотурового конкурсу мистецтв «Lentesymfonie van Holland» («Весняна симфонія Голландії»), що проходив в Амстердамі, повідомили в ТМР.

Високу майстерність юної тернополянки у категорії «Образотворче мистецтво» відзначило фахове міжнародне журі, до складу якого увійшли провідні діячі культури.

Окремо подяку від організаторів за високий професіоналізм та вагомий внесок у підготовку Катерини отримала її викладачка – Алла Іванівна Твердинюк.

Вітаємо Катерину та її наставницю, бажаємо творчого натхнення та нових митецьких перемог!