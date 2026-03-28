Нещодавно кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва ТНПУ Богдан Жулковський ознайомлювався з кириличними стародруками, які зберігаються у фондах наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З-поміж них науковець виявив і каталогізував унікальний український рукопис – нотолінійний Ірмологіон (Ірмолой), створений у Галичині в кінці XVII – першій половині XVIII століття і зберігався у Коломиї.

Крім датування та локалізації пам’ятки, музикознавець-медієвіст здійснив її первинне кодикологічне та палеографічне дослідження, фахово описав зміст і структуру. Серед зафіксованих у кодексі літургічних жанрів – тропарі, стихири, богородичні, антифони, вибрані піснеспіви Літургій Іоанна Златоуста і Григорія Двоєслова.

З-поміж представлених музичних стилів – київський та болгарський наспіви. Вербальний текст манускрипту написаний півуставом; його фонетична редакція – новоістинномовленнєва.

Музичну компоненту зафіксовано у вигляді київської п’ятилінійної квадратної нотації, яка є читабельною.

Незабаром співробітники наукової бібліотеки оприлюднять у репозитарії ТНПУ фотокопію атрибутованого нотолінійного Ірмологіону.

До слова, доцент Богдан Жулковський працює над статтею на тему «Колекція нотованих і ненотованих літургічних та паралітургічних кириличних рукописів і стародруків у фондах наукової бібліотеки ТНПУ».

Ангеліна КРАМАР, член наукового гуртка з музикознавства ТНПУ.