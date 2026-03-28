Перед Великоднем у храмах традиційно людно – і саме в цей час зростає ризик надзвичайних ситуацій. Тому рятувальники Тернопільщини працюють на випередження.

Офіцери-рятувальники громад відвідують культові споруди по всій області, спілкуються зі священнослужителями та допомагають звернути увагу на важливі речі: справність електромережі, наявність вогнегасників, вільні шляхи евакуації.

Це спільна робота заради безпеки. Рятувальники підказують, як краще організувати простір, на що звернути увагу під час богослужінь і як діяти у разі небезпеки.

Окрема увага – відкритому вогню. У святкові дні свічок багато, і саме вони найчастіше стають причиною загорянь. Тому важливо не лише запалити свічку, а й зробити це безпечно.

Паралельно нагадують прості, але критично важливі речі: не захаращувати виходи, бути обережними з вогнем і не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Бо безпека під час свят починається з простих речей – і саме вони вирішують, чи мине Великдень спокійно.