Кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ проводить щорічну обласну олімпіаду з англійської мови для учнів 10-11 класів.

Олімпіада відбудеться 1 квітня 2026 року о 15:00 год за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус №1, зал електронних ресурсів.

Олімпіаду організовано за підтримки акредитованого центру міжнародної освітньої корпорації Pearson.

Кожен учасник олімпіади та його вчитель отримають сертифікат в електронній формі.

За детальнішою інформацією звертайтеся до доцента кафедри іноземних мов та ІКТ ЗУНУ Ірини Володимирівни Горенко за телефоном: +38 0(96) 17 88 863.