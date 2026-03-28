Юнацька збірна України U-19 (футболісти не старші 2007 року народження) під орудою Дмитра Михайленка з перемоги над Північною Ірландією розпочала виступ в еліт-раунді відбору Євро-2026 (U-19), що проходить у Румунії.

Єдиний та переможний гол за збірну України забив тернополянин, вихованець тернопільського футболу, опорний півзахисник Олександр Сорока, котрий на клубному рівні захищає кольори футбольного клубк «Гент» з Бельгії.

В Асоціації футболу Тернопільщини нагадують, що «синьо-жовті» в еліт-раунді потрапили до групи 5, де суперниками нашої команди, окрім британців, будуть збірні Румунії та Казахстану.

Еліт-раунд відбору Євро-2026 (U-19). Група 5

Україна (U-19) – Північна Ірландія (U-19) – 1:0 (0:0)

25 березня. Буфтя (Румунія). Стадіон НФЦ.

Гол: Олександр Сорока (47).

Україна (U-19): Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дігтярь-к, Калюжний, Малов (Оліченко, 80), Сорока (Фещенко, 87), Тютюнов, Каменський (Єсін, 87), Богданов (Бойко, 90+4), Попов (Губенко, 87).

Північна Ірландія (U-19): Грейсі, Сьюелл, Сімпсон, Лікок, Готорн (Девайн, 87), Макклюр-к, М. Вілсон (Керр, 68), Шерідан, Коррі (А.Вілсон, 68), Макговерн, О’Нілл.

Розклад матчів у групі 5

25 березня. Україна – Північна Ірландія – 1:0

28 березня. 11:00 Україна – Казахстан

31 березня. 17:00 Румунія – Україна

Вказано київський час початку матчів.

Поєдинки в семи групах проходитимуть 23-31 березня. Переможці груп еліт-раунду приєднаються до господаря, Уельсу, у фінальній стадії, яка проходитиме з 28 червня до 11 липня. Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня.