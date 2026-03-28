День Національної гвардії України військовослужбовці 2 Галицької бригади відзначили донорством.

У Тернопільському центрі крові нацгвардійці здали кров для поранених захисників і цивільних, які постраждали внаслідок війни.

Для багатьох із них це не разова акція, а усвідомлений вибір, адже вони краще за інших розуміють, що кожна крапля крові може стати вирішальною у критичний момент.

Серед тих, хто долучився, – Віктор на псевдо «Метелик». Важливість донорства він відчув на власному досвіді під час боїв на Донеччині.

– Для мене здача крові – це не просто допомога. Це спосіб підтримати тих, хто щодня ризикує життям. Пам’ятаю, як ми з побратимом «Оптимістом» виходили з позиції в Невельському. Він отримав поранення, і кров пішла миттєво. Часу думати не було. Я бачив, як його життя буквально вислизає крізь пальці, – пригадує військовослужбовець.

На жаль, «Оптиміст» згодлм помер від отриманого поранення – врятувати його не вдалося через велику втрату крові.

– Тоді я чітко зрозумів, наскільки це важливо. Коли здаю кров, думаю про нього. Про те, що іноді одна дія може врятувати життя, – додав Віктор.

Тепер, здаючи кров, він щоразу згадує той день і свого побратима. А також заохочує друзів долучатися до донорських акцій.

Надія НІМЕЦЬ.