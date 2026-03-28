Знову втрата, знову сум і біль… На війні загинув командир бойової машини Олексій Душак. Останній бій захисник прийняв на Харківщині. ВІчна пам’ять та шана українському Воїну!

«Безжальна війна знову принесла сумну звістку з фронту, наповнивши болем серця та огорнувши скорботою всю громаду.

25 березня, під час виконання бойового завдання, загинув командир 3 механізованого відділення, командир бойової машини, солдат Олексій Душак, 1981 року народження, житель м. Бучач. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Борова на Харківщині.

Мужній захисник до останнього подиху виконував свій обов’язок, боронячи рідну землю та мирне майбутнє кожного з нас.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль та сумуємо разом із вами.

Вічна пам’ять і шана Герою», – написали у Бучацькій міській раді.

«…Кожного року він приїжджав за тиждень до Великодніх свят поробити порядки, приготуватись. Набирав вечерком після роботи, ми їхали на пагорби міста, розкурювали «трубку миру» і слухали музику… Ту музику, яку ще з 90-х намагалися разом грати. Ми всі мріяли, як після війни зʼїдемось і традиційно підем в ліс на поливаний понеділок. Не судилось…

Сьогодні я змушений написати те, що в голові не вкладається вже який день: на війні загинув мій хороший друг, люблячий чоловік та батько, послужливий син та брат, музикант та захисник – Олексій (Льофа) Душак.

Дякую, бро, за все!» – щирі слова про Олексія написав Hrebenovskyi Oleh у групі Бучацькі справи.