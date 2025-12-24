Чортківська міська рада отримала 100 тисяч гривень із обласного бюджету на заходи задля збереження 12 природоохоронних об’єктів, розташованих на території громади.

За ці кошти розробили проєкти землеустрою щодо організації та встановлення меж територій пам’яток природи, що дозволило чітко встановити межі природоохоронних об’єктів та закріпити за ними охоронний статус.

Це важливо для:

збереження природних багатств громади;

запобігання самовільному використанню земель;

впорядкування територій та розвитку екологічного й туристичного потенціалу Чортківської громади.

Зауважимо, що у Чортківській громаді налічується 12 унікальних об’єктів природно-заповідного фонду, серед яких:

ботанічні пам’ятки природи місцевого значення (унікальні види дерев);

геологічні пам’ятки місцевого значення («Відслонення девону»);

гідрологічна пам’ятка («Джерело в урочищі Лан»);

комплексна пам’ятка природи («Урочище «Вавринів»).

Згідно із законодавством України, вони підлягають державній охороні та збереженню, а також мають особливий режим використання з метою захисту цінних природних комплексів і об’єктів, збереження біорізноманіття та природної спадщини для майбутніх поколінь.

