Тернопільська хорова капела «Зоринка» звучала у Римі та Ватикані
Тернопільська хорова капела «Зоринка» вчергове підкорює Італію.
Талановиті діти заспівали «Щедрик», українські колядки, різдвяні пісні в Римі та Ватикані, у знакових і відомих усьому світу місцях, зокрема і в сенаті Італії. Українську пісню слухали та сприймали з великою повагою.
На кожному виступі українська пісня звучала як голос підтримки нашої держави. Через музику, дитячі голоси й культуру світ чув Україну, відчував її біль, силу та гідність.
«Дякую керівниці капели Анжелі Доскоч, батькам і всій команді «Зоринки» за працю, відданість і любов до української пісні. Тернопіль пишається вами!» – написав міський голова Сергій Надал.