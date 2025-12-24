Тернопільська хорова капела «Зоринка» вчергове підкорює Італію.

Талановиті діти заспівали «Щедрик», українські колядки, різдвяні пісні в Римі та Ватикані, у знакових і відомих усьому світу місцях, зокрема і в сенаті Італії. Українську пісню слухали та сприймали з великою повагою.

На кожному виступі українська пісня звучала як голос підтримки нашої держави. Через музику, дитячі голоси й культуру світ чув Україну, відчував її біль, силу та гідність.

«Дякую керівниці капели Анжелі Доскоч, батькам і всій команді «Зоринки» за працю, відданість і любов до української пісні. Тернопіль пишається вами!» – написав міський голова Сергій Надал.

