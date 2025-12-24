У лікарні на Тернопільщині після ДТП помер чоловік — розшукують винуватця аварії

Про травмованого чоловіка на узбіччі дороги в селі Біла 23 грудня близько 21:50 на спецлінію Тернопільського відділення поліції повідомила місцева жителька. Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, дорога не освітлювалася, а на чоловікові не було жодних сітловідбивальних елементів. Потерпілий був біля проїжджої частини дороги. Медики зазначили, що травми чоловіка відповідають ушкодженням, характерним для дорожньо-транспортної пригоди.

68-річного тернополянина бригада екстреної медичної допомоги з численними тілесними ушкодженнями та у стані сильного алкогольного сп’яніння доправила до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося Він за кілька годин після аварії помер.

Слідчі відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють місцеперебування автомобіля та водія-втікача.

Правоохоронці просять відгукнутися усіх, хто в проміжок часу з 21:15 по 21:40 перебував в селі Біла на вулиці Крушельницької або має записи з відеореєстраторів, які могли зафіксувати момент аварії в зазначений час.

Інформацію можна надати, зателефонувавши за номерами: +380685021054 або +380 68 002 3203.

Подобається це: Подобається Завантаження…