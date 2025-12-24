319 поліцейських забезпечуватимуть публічний порядок в області та реагуватимуть на повідомлення про правопорушення.

Про це інформує поліція Тернопільщини.

24 та 25 грудня на території Тернопільської області пройдуть богослужіння з нагоди святкування Різдва Христового у 1168 культових спорудах. До забезпечення публічного порядку, реагування на повідомлення буде залучено 319 правоохоронців, з яких 82 поліцейських безпосередньо нестимуть службу біля культових споруд – великих храмів.

Поліцейські Тернопільщини звертаються до жителів та гостей краю з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства та бути толерантними. Не забувайте про комендантську годину, яка діє в області з 00.00 до 05.00.

Також поліцейські радять краянам, котрі їдуть з дому, подбати про безпеку власних осель, а ще нагадують не сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

